Путин поручил контролировать расходы на национальные проекты

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Владимир Путин поставил перед прокуратурой задачу жестко контролировать расходы средств на национальные проекты. Президент напомнил, что необходимо защищать права предпринимателей.

"Широкий комплекс вопросов в компетенции органов прокуратуры. Прежде всего, это надзор за точным и единообразным применением законов, это защита прав граждан в сфере предпринимательства, трудовых отношений, при реализации социальных программ", – сказал он, передает ТАСС.

Президент 11 апреля находится на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю назначения их на вышестоящие должности и присвоения им званий.

Ранее в Госдуме одобрили решение премьер-министра Дмитрия Медведева о реализации национальных проектов. Медведев отметил, что реализация должна начинаться сразу же, как региональное правительство получает средства из бюджета, то есть в январе.