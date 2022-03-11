Песков призвал находящихся за рубежом россиян быть осторожнее

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Россиянам, которые в настоящее время находятся в странах Запада, следует быть осторожнее. С такой рекомендацией выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что на фоне последних событий в ряде стран наблюдается атмосфера ненависти к россиянам. Это, по его словам, может быть очень опасным для соотечественников.

"Наши сограждане должны быть начеку и проявлять соответствующую осторожность", – цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже в Роскомнадзоре потребовали Meta дать официальное подтверждение или опровержение данной информации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин между тем поручил подготовить обращение в СК и Генпрокуратуру, чтобы те незамедлительно приняли соответствующие меры в отношении компании.

По словам парламентария, против россиян ведется информационная война, а используют для этого западные интернет-площадки, работающие на территории РФ.

