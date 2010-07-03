Минпросвещения забраковало сайт с жалобами на учителей

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В Минпросвещения РФ не поддержали идею создать интернет-ресурс, где родители школьников могли бы пожаловаться на незаконные действия учителей и других учеников. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.

Как заверили представители ведомства, конфликты в школе как и прежде, находятся на контроле властей и не стоит давать им оценку "в обход уполномоченных на это органов, администраций школ, органов правопорядка". "Есть четкая ответственность работников образовательных организаций, есть органы, которые следят за обеспечением образовательного процесса, и перекладывать эти задачи на родителей – неправильный подход", – подчеркнули в пресс-службе.

Родителям посоветовали обращаться как к региональным властям, так и в министерство напрямую. Кроме того, напомнили в пресс-службе, при ведомстве существует "общественный совет по независимой оценке качества условий образовательного процесса". В частности, ему поручено оценивать "комфорт, доброжелательность и вежливость сотрудников".

Ранее участники общественного движение "За безопасность" направили главе Минпросвещения Ольге Васильевой просьбу "в кратчайшие сроки создать специализированный интернет-ресурс", на котором родители могли бы сообщить "о зверствах в школах, как со стороны учителей, так и учеников". Как считают авторы инициативы, школьная администрация зачастую не реагирует на проблемы, и новый ресурс мог бы исправить ситуацию.