Песков призвал не использовать метод кнута и пряника при вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для стимулирования вакцинации от коронавируса принцип кнута и пряника неприменим. Так он ответил на вопрос, обсуждаются ли в Кремле конкретные меры по возможному ускорению вакцинации в России.
"Не может быть никакого кнута, да и пряника тоже. До жителей просто нужно донести, что все это делается в их интересах, что вакцинация необходима для их здоровья и безопасности", – отметил он.
В увеличении количества желающих прививаться большую роль играют СМИ, считает представитель Кремля.
Дмитрий Песков отметил, что в России вакцинация от коронавируса наращивает темпы. Он также добавил, что данную работу невозможно развернуть в одночасье.
Пункты вакцинации от COVID-19 открыли еще в трех ТЦ Москвы