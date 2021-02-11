Песков призвал не использовать метод кнута и пряника при вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для стимулирования вакцинации от коронавируса принцип кнута и пряника неприменим. Так он ответил на вопрос, обсуждаются ли в Кремле конкретные меры по возможному ускорению вакцинации в России.

"Не может быть никакого кнута, да и пряника тоже. До жителей просто нужно донести, что все это делается в их интересах, что вакцинация необходима для их здоровья и безопасности", – отметил он.

В увеличении количества желающих прививаться большую роль играют СМИ, считает представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что в России вакцинация от коронавируса наращивает темпы. Он также добавил, что данную работу невозможно развернуть в одночасье.