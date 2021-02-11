Песков сожалеет об утечке информации о встрече Путина с главредами СМИ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет, что участники встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ допустили слив подробностей беседы. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Встреча была очень интересной, но, к нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую-то часть беседы своим коллегам", – заявил Песков.

Он отметил, что прошедшая в среду встреча не подразумевала огласки ее содержания, поскольку "именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными".

"Мы в этой связи сожалеем, действительно пресса была [на встрече] на основе "off the record", без цитирования", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Кремле сожалеют о том, что "некоторые участники слили информацию об этой беседе своим коллегам", и отметил, что это не способствует укреплению атмосферы доверия. Обращаясь "к тем, кто это сделал", Песков выразил надежду, что в дальнейшем подобные договоренности будут выполняться.

Ранее Песков заявил, что в России вакцинация от коронавируса наращивает темпы. Представитель Кремля также добавил, что данную работу невозможно развернуть в одночасье.

Он сообщил, что темпы не стоят на месте и имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. Также Песков добавил, что объемы производства постепенно растут, вакцина развозится по регионам.