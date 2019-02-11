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11 февраля, 21:18

Песков рассказал, о чем сожалеет

власть

11 февраля, 21:18

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Дмитрий Песков рассказал, что сожалеет, что ему не удается часто играть в шахматы с коллегами во время поездок.

"Иногда во время передвижений, чтобы скоротать время, в самолетах и так далее играем - но так, спорадически, конечно, не так много времени, как хотелось бы. Поэтому играю в шахматы мало, из-за чего переживаю", – сказал он, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля сообщил, что с Владимиром Путиным он в шахматы не играет.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что видит смысл жизни в созидании. При этом Песков подчеркнул, что не согласен с утверждением "жизнь – это борьба".

Песков также рассказал, что не смог бы работать журналистом. Он отметил, что данная профессия требует от человека постоянной включенности в повестку дня и умение добывать информацию.

власть

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