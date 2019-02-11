Более 7 тысяч палаток и ларьков работает на территории Подмосковья

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Более семи тысяч нестационарных торговых объектов функционирует на территории Подмосковья, сообщил Агентству "Москва" министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников.

По его словам, этот вид торговли очень популярен, поскольку позволяет совершать покупки в шаговой доступности и поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства.

"Разумеется, мы говорим о нестационарных торговых объектах, функционирующих в рамках федерального и регионального законодательств", – уточнил Посаженников.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что инициатива Минпромторга увеличить количество палаток и ларьков в российских городах не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве.

Немерюк отметил, что на сегодняшний день в Москве насчитывается около девяти тысяч объектов нестационарной торговли.