Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 февраля, 17:15

Более 7 тысяч палаток и ларьков работает на территории Подмосковья

власть экономика

11 февраля, 17:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Более семи тысяч нестационарных торговых объектов функционирует на территории Подмосковья, сообщил Агентству "Москва" министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников.

По его словам, этот вид торговли очень популярен, поскольку позволяет совершать покупки в шаговой доступности и поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства.

"Разумеется, мы говорим о нестационарных торговых объектах, функционирующих в рамках федерального и регионального законодательств", – уточнил Посаженников.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что инициатива Минпромторга увеличить количество палаток и ларьков в российских городах не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве.

Немерюк отметил, что на сегодняшний день в Москве насчитывается около девяти тысяч объектов нестационарной торговли.

власть экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика