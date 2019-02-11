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11 февраля, 10:14

Электронные паспорта россиян введут в 2024 году

власть общество

11 февраля, 10:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронные удостоверения личности россиян введут в 2024 году, следует из материалов по нацпроектам, которые опубликованы на сайте правительства РФ.

При этом, массовое цифровое предоставление социально значимых госуслуг россиянам будет обеспечено в 2021 году. В 2023 году в России создадут платформу "Цифрового профиля" для обмена данными между государством, населением, коммерческими и некоммерческими организациями.

Мероприятия проводятся в рамках исполнения национального проекта "Цифровая экономика РФ".

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение, дополняющее список электронных госуслуг. Отныне в электронном виде можно получить сведения информацию из государственных информационных систем в сфере образования.

власть общество

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