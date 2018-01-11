Столичные районы Люблино и Марьино могут объединить

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В Москве могут объединить районы Люблино и Марьино. Московская городская избирательная комиссия не исключает, что референдум по этому вопросу пройдет после президентских выборов.

По словам председателя комиссии Валентина Горбунова, говорить о сроках проведения референдума пока рано, так как необходимо "все документы проверить на соответствие закона", сообщает Агентство "Москва".

"То есть, возможно, референдум пройдет в межвыборный период, а может быть совместится с сентябрьскими выборами", – отметил Горбунов. Он пояснил, что сначала инициативная группа должна зарегистрироваться, открыть лицевой счет и собрать определенное количество подписей.

Ранее Совет депутатов муниципального округа Марьино принял решение вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино. Референдум планировалось провести 18 марта – в день президентских выборов.