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Москва 24

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Политика

11 января, 16:17

Столичные районы Люблино и Марьино могут объединить

власть общество

Фото: портал Москва 24/Мария Касатина

В Москве могут объединить районы Люблино и Марьино. Московская городская избирательная комиссия не исключает, что референдум по этому вопросу пройдет после президентских выборов.

По словам председателя комиссии Валентина Горбунова, говорить о сроках проведения референдума пока рано, так как необходимо "все документы проверить на соответствие закона", сообщает Агентство "Москва".

"То есть, возможно, референдум пройдет в межвыборный период, а может быть совместится с сентябрьскими выборами", – отметил Горбунов. Он пояснил, что сначала инициативная группа должна зарегистрироваться, открыть лицевой счет и собрать определенное количество подписей.

Ранее Совет депутатов муниципального округа Марьино принял решение вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино. Референдум планировалось провести 18 марта – в день президентских выборов.

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