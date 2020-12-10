Совместное заседание Госсовета и президентского совета по нацпроектам пройдет в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на декабрь. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Для рассмотрения на совместном заседании в декабре сформированы соответствующие предложения", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал закон о Государственном совете РФ, по которому определяется его место в системе органов публичной власти.

По закону Госсовет является конституционным государственным органом, который формирует президент для обеспечения согласованной работы органов власти.