Совместное заседание Госсовета и президентского совета по нацпроектам пройдет в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на декабрь. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Для рассмотрения на совместном заседании в декабре сформированы соответствующие предложения", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин подписал закон о Государственном совете РФ, по которому определяется его место в системе органов публичной власти.
По закону Госсовет является конституционным государственным органом, который формирует президент для обеспечения согласованной работы органов власти.