Путин заявил, что РФ оказалась готова к переходу в онлайн в период пандемии

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин оценил переход многих сфер к онлайн-деятельности из-за пандемии коронавируса. По словам президента, Россия была готова к новому формату даже лучше, чем того ожидали власти. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям", – приводит слова российского лидера РИА Новости.
При этом глава государства отметил, что власти и дальше будут работать в данном направлении. По словам Путина, у правительства есть план действий.
Ранее Путин сообщил, что меры поддержки бизнеса, которые были приняты в РФ в условиях пандемии COVID-19, в целом сработали.
Также президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Президент РФ потребовал обратить на это особое внимание.
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