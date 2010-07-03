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Общество

16:57

Путин одобрил идею возврата в суды присяжных дел педофилов и чиновников

власть общество суды

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата дел в отношении педофилов и чиновников в подсудность судов присяжных. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что не понимает, какие основания стали причиной выведения из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве против малолетних и должностными преступлениями.

"Я в первый раз слышу об этом и тоже задаюсь вопросом – почему? Только для экономии денег или есть другие соображения? Непонятно", – заключил президент.

Ранее судьи предложили наказывать журналистов за давление и необоснованную критику. Совет судей предлагает разработать специальные правила освещения в средствах массовой информации деятельности представителей правосудия и механизм зашиты от дискредитации.

Представителей СМИ обвинили в том, что они манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. В результате ее авторитет падает, растет уровень необоснованной критики, подрывающей доверие к судебной системе.

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