Путин одобрил идею возврата в суды присяжных дел педофилов и чиновников

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Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата дел в отношении педофилов и чиновников в подсудность судов присяжных. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что не понимает, какие основания стали причиной выведения из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве против малолетних и должностными преступлениями.

"Я в первый раз слышу об этом и тоже задаюсь вопросом – почему? Только для экономии денег или есть другие соображения? Непонятно", – заключил президент.

Ранее судьи предложили наказывать журналистов за давление и необоснованную критику. Совет судей предлагает разработать специальные правила освещения в средствах массовой информации деятельности представителей правосудия и механизм зашиты от дискредитации.

Представителей СМИ обвинили в том, что они манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. В результате ее авторитет падает, растет уровень необоснованной критики, подрывающей доверие к судебной системе.

