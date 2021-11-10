Путин потребовал как можно быстрее навести порядок с поставками товаров на Дальний Восток

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Владимир Путин дал поручение Минтрансу решить проблему с задержками доставки грузов на Дальний Восток как можно быстрее. Об этом сообщает ТАСС.

"Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь и как можно быстрее", – сказал глава государства и распорядился доложить о работе председателю правительства Михаилу Мишустину.

В своем докладе руководитель Минтранса Виталий Савельев одним из возможных решений назвал закрепление приоритетности социально значимых грузов при работе с ними в портах. Он также предложил создать специальную государственную судоходную компанию, которая могла бы взять на себя часть таких поставок.

Путин поинтересовался, сколько времени уйдет на решение проблемы. По словам Савельева, до конца ноября предполагается вывезти оставшиеся социально значимые грузы, но для этого пока не хватает четырех судов. Министр вновь напомнил об идее создания судоходной компании.

"Да, ну ради бога, только компанию вы будете создавать сколько? И с Олегом Валентиновичем (главой РЖД. – Прим. ред.) нужно поработать", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией коронавируса. По его словам, по линии правительства принимаются меры для урегулирования ситуации.

До этого сообщалось, что в удаленных районах Дальневосточного федерального округа (ДФО) появилась нехватка товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Это вызвано задержками в портах Приморья.