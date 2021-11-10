В Совфеде предупредили о сохранении ограничений в регионах РФ из-за COVID-19

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Ограничения в регионах России будут сохраняться в большей или меньшей степени, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в стране ситуация с COVID-19 остается сложной.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на данный момент нельзя достоверно определить, какой уровень антител к коронавирусной инфекции является защитным. По его словам, на слизистую все равно попадает инфекция.

Он также рассказал, что в России от коронавирусной инфекции ревакцинировались порядка 4,5 миллиона граждан. При этом Мурашко отметил, что в связи с распространением нового штамма для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.

