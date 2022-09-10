Песков подтвердил планы проведения совещаний Путина с представителями ОПК

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Традиционные сочинские совещания Владимира Путина с военным руководством РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса состоятся, но позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более, что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что сейчас у главы государства довольно загруженный график, поэтому подобные мероприятия приходится переносить.

Ранее, 6 сентября, президент провел закрытое совещание с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча прошла на полигоне Сергеевский во время учений "Восток-2022".

