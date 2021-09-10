Песков заявил, что у Москвы и Минска нет планов создания единой валюты

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Планы развития Союзного государства России и Белоруссии не предусматривают создание единой валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента", – сказал он.
Отвечая на вопрос о возможных сроках введения единой валюты, Песков пояснил, что такие перспективы пока не просматриваются.
Встреча президентов России и Белоруссии прошла 9 сентября. В рамках переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ.
В свою очередь, белорусский лидер заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом. Кроме того, Лукашенко отметил, что интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодной.
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