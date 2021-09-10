В Кремле заявили об отсутствии инициатив о переименовании Петербурга в Ленинград

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград.

"Нет, никаких инициатив в этом плане нет. Я не могу сказать, какая была у Владимира Владимировича позиция на тот момент. Но сейчас это де-факто и де-юре название нашей Северной столицы", – приводит РИА Новости слова Пескова.

6 сентября 2021 года исполнилось 30 лет со дня переименования Ленинграда в Санкт-Петербург.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в субботу, 11 сентября, встретится в Кремле с Сергеем Собяниным. После встречи глава государства выступит на праздничном мероприятии в парке "Зарядье" в честь Дня города Москвы.

