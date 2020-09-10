Путин призвал адресно помочь тем, кто лишился работы из-за COVID-19

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что людям, которые остались без работы в силу пандемии коронавируса, необходимо оказать адресную поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация на рынке труда все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу", – отметил глава государства.

Президент призвал членов правительства подготовить конкретные предложения по решению данного вопроса.

По словам Путина, в стране по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы. Президент сравнил его с показателями 2012 года.

"Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения", – подчеркнул российский лидер.

Также президент обратил внимание на то, что российская экономика начала процесс постепенного восстановления с июня текущего года. По словам российского лидера, пока он протекает неоднородно.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый кризисный этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда", – объяснил Владимир Путин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что на поддержку безработных граждан планируется дополнительно выделить порядка 35 миллиардов рублей. Глава кабмина отметил, что в правительстве продолжают отслеживать ситуацию на рынке труда.