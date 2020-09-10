Путин призвал адресно помочь тем, кто лишился работы из-за COVID-19

Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что людям, которые остались без работы в силу пандемии коронавируса, необходимо оказать адресную поддержку. Об этом сообщает ТАСС.
"Ситуация на рынке труда все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу", – отметил глава государства.
Президент призвал членов правительства подготовить конкретные предложения по решению данного вопроса.
По словам Путина, в стране по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы. Президент сравнил его с показателями 2012 года.
"Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения", – подчеркнул российский лидер.
Также президент обратил внимание на то, что российская экономика начала процесс постепенного восстановления с июня текущего года. По словам российского лидера, пока он протекает неоднородно.
"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый кризисный этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда", – объяснил Владимир Путин.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что на поддержку безработных граждан планируется дополнительно выделить порядка 35 миллиардов рублей. Глава кабмина отметил, что в правительстве продолжают отслеживать ситуацию на рынке труда.
Кабмин выделит средства на выплаты безработным россиянам с детьми
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: