В Кремле прокомментировали идею о создании судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей

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В Кремле пока нет позиций по вопросу создания специальных судов для рассмотрения дел, связанных с соцсетями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько я понимаю, наша судебная система пока не предусматривает наличие подобных судебных органов. Экспертные точки зрения высказываются, и они предполагают обсуждение. Пока никаких позиций на сей счет нет", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщил, что в будущем в России могут потребоваться специализированные суды, в которых будут рассматривать дела в сфере социальных сетей и цифрового права в целом. Он отметил, что действующую судебную систему нельзя использовать в вопросах репостов и лайков.
В последнее время все больше людей оказываются в центре внимания полиции из-за виртуальных картинок, репостов и мемов. В интернете обсуждают сразу несколько громких историй, связанных с постами во "ВКонтакте". За якобы экстремистское содержание таких публичных сообщений в суде оказались два жителя Барнаула, а также жители Алтая и Тувы. Для оценки содержания публикаций обвинительная сторона привлекла экспертов.
В августе компания Mail.Ru предложила амнистировать всех осужденных за репосты, а также отменить уголовное преследование за записи в социальных сетях. С этой инициативой холдинг обратился в Государственную думу, Верховный суд, Минюст, главам МВД и Следственного комитета.
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