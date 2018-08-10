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Политика

10 августа, 21:15

Более 1700 чиновников уволили за утрату доверия по требованию прокуроров

власть

Фото: depositphotos/aa-w

Более 1,7 тысячи чиновников уволили в России за полтора года по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия из-за коррупции, сообщает Генпрокуратура России.

За первое полугодие 2018 года от должностей отстранили 477 госслужащих. В надзорном ведомстве отметили эффективность института увольнений в связи с утратой доверия, сообщает RT.

Отмечается также, что с 1 января 2018 года ведется публичный реестр лиц, уволенных из-за коррупционных правонарушений. Он размещен в Сети.

К 1 августа 2018 года в него внесли данные о более чем 270 отстраненных госслужащих. Исключить лицо из списка можно через пять лет, в случае отмены решения об увольнении или смерти экс-чиновника.

Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя.

В конце июня Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года. Следить за его выполнением будет специальная рабочая группа, доклад которой должен рассматриваться ежегодно.

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