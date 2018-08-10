Более 1700 чиновников уволили за утрату доверия по требованию прокуроров

Фото: depositphotos/aa-w
Более 1,7 тысячи чиновников уволили в России за полтора года по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия из-за коррупции, сообщает Генпрокуратура России.
За первое полугодие 2018 года от должностей отстранили 477 госслужащих. В надзорном ведомстве отметили эффективность института увольнений в связи с утратой доверия, сообщает RT.
Отмечается также, что с 1 января 2018 года ведется публичный реестр лиц, уволенных из-за коррупционных правонарушений. Он размещен в Сети.
К 1 августа 2018 года в него внесли данные о более чем 270 отстраненных госслужащих. Исключить лицо из списка можно через пять лет, в случае отмены решения об увольнении или смерти экс-чиновника.
Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя.
В конце июня Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года. Следить за его выполнением будет специальная рабочая группа, доклад которой должен рассматриваться ежегодно.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: