Эксперт оценил заявление Медведева об "экономической войне"

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Санкционные и контрсанкционные войны никогда не приводят к положительным результатам для всех сторон. Такое мнение высказал экономический эксперт Антон Шабанов.
"Если планируемые конгрессом жесткие санкции об ограничении деятельности российских банков, финансовой деятельности и так далее будут введены, то действительно открывается полноценная финансовая война. И здесь, разумеется, как-то нужно будет реагировать, чтобы общий рынок привести к единому здравому балансу", − сказал он в беседе с RT.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее усиление санкций против России можно будет считать объявлением экономической войны. По словам главы правительства, на эту войну Россия будет реагировать экономическими, политическими и, при необходимости, иными методами.
Медведев подчеркнул, что "если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны".
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