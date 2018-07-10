В Мособлдуме поддержали намерение Монсона стать депутатом

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что поддерживает желание многократного чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу, американского бойца Джеффа Монсона баллотироваться в депутаты.
Монсон, по словам Брынцалова, имеет законное право стать депутатом, передает РИА Новости.
Боец, как отметил спикер, занимается спортом с детьми и имеет активную гражданскую позицию.
Кроме того, Брынцалов отметил, что нужно показать всему миру, что "есть человек, стал гражданином – ему все двери открыты и возможности баллотироваться".
Джеффу Монсону российский паспорт вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 июня. Церемония состоялась в парке "Патриот" в Красногорске.
Монсон заявил, что запустил процедуру отказа от американского гражданства и собирается стать депутатом сначала в Красногорске, а затем – Госдумы РФ.
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