В Мособлдуме поддержали намерение Монсона стать депутатом

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что поддерживает желание многократного чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу, американского бойца Джеффа Монсона баллотироваться в депутаты.

Монсон, по словам Брынцалова, имеет законное право стать депутатом, передает РИА Новости.

Боец, как отметил спикер, занимается спортом с детьми и имеет активную гражданскую позицию.

Кроме того, Брынцалов отметил, что нужно показать всему миру, что "есть человек, стал гражданином – ему все двери открыты и возможности баллотироваться".

Джеффу Монсону российский паспорт вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 июня. Церемония состоялась в парке "Патриот" в Красногорске.

Монсон заявил, что запустил процедуру отказа от американского гражданства и собирается стать депутатом сначала в Красногорске, а затем – Госдумы РФ.