Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что в РФ прекрасно понимают, что американский политический истеблишмент находится "в плену стереотипов и под страшнейшим русофобским давлением".

Песков подчеркнул, что подобные слова понять трудно, поскольку не ясно, в каком контексте они были сказаны.

Группа американских конгрессменов и сенаторов находилась в России с 30 июня по 5 июля. После посещения Москвы сенатор Джон Кеннеди заявил, что в России нет политической философии и сравнил российскую власть с мафией.