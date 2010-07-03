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08:33

В Мосгордуме не видят необходимости переименовывать Павелецкий вокзал

власть город

08:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не видит оснований для переименования Павелецкого вокзала в Саратовский, сообщает Агентство "Москва".

"В названии Павелецкого вокзала есть своя история. Лично я против подобных изменений. Мы больше теряем от смены названия, чем приобретаем", – заявил депутат.

При этом он отметил, что если поступит обращение о данном переименовании, то комиссия рассмотрит его. Необходимо будет выявить все плюсы и минусы, а также опросить людей, живущих рядом с вокзалом.

Идею с переименованием высказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он напомнил, что вокзал назывался Саратовским с момента открытия в 1900 году.

После Великой Отечественной войны вокзал получил новое название – от поселка Павелец в Рязанской области.

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власть город

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