Путин отметил стойкость участников "Бессмертного полка" в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин сообщил, что не удивлен стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем. Об этом президент заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что они шли по Красной площади практически в ураган. Российский лидер назвал всех фронтовиков и тружеников тыла героями и отметил, что участие в шествии "Бессмертного полка" символизирует готовность совершить подвиг по примеру великих предков, победивших в войне.

"Пройти с портретом – это что значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, у отцов, у бабушек, у дедушек, у матерей", – сказал президент.

Он добавил, что если что-то случится, россияне отреагируют должным образом в определенной жизненной ситуации.

В шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 10 миллионов человек по всей России. В Москве в акции приняли участие более 700 тысяч человек.

Люди прошли по Красной площади с портретами героев Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 километра. К акции также присоединились Владимир Путин и Сергей Собянин.

Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работали волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информировали людей о том, где находятся санитарные кабины. По маршруту следования колонны работало 58 полевых кухонь.