Песков оценил слова посла США о том, что ей было некомфортно рядом с Путиным

Фото: kremlin.ru

Послы не были главными персонажами на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику мероприятия со стороны посла США в России Линн Трейси.

Ранее СМИ писали, что Трейси после церемонии якобы заявила, что почувствовала себя некомфортно рядом с Владимиром Путиным, поскольку не была на мероприятии главной фигурой.

"Честно говоря, не видел такого заявления. <...> Единственное, что могу сказать, что в ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами, это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами", – сказал представитель Кремля.

До этого были слухи о том, что Линн Трейси могла передать некое послание президенту России во время церемонии вручения верительных грамот 5 апреля. Песков же эту информацию опроверг.



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