Госдума приняла закон о крабовых аукционах

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий введение квоты на вылов крабов. Документ в начале февраля инициировало правительство России и подготовил Минсельхоз. О его принятии 10 апреля сообщает ТАСС.
В августе 2018 года Дмитрий Медведев поручил выставлять на электронные аукционы половину объема квот на добычу краба. Закон вводит квоты в инвестиционных целях. Предполагается выделение половины допустимого улова крабов. Победитель аукциона будет обязан построить в России объекты из перечня, определенного правительством. Закон повлияет на реализацию инвестиционных проектов в сфере рыболовства, прошедших отбор.
Министерство оценило дополнительные доходы бюджета в случае принятия законопроекта о крабовых аукционах в сумму около 82 миллиарда рублей в 2019-2020 годах. Срок закрепления квоты на краба будет увеличен до 15 лет.
Поправками вводятся дополнительные требования к пользователям квот добычи крабов в инвестиционных целях. Инвестиционный объект должен быть реализован в срок не более 5 лет с даты заключения договора о предоставлении доли квоты добычи крабов в инвестцелях. Пользоваться квотой может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые зарегистрированы в прибрежном регионе. Инвестиционный объект должен быть реализован в срок до 5 лет с даты заключения договора о квоте.
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