Путин заявил, что санкции против России были бы введены в любом случае

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Владимир Путин заявил, что санкции против России были бы введены Западом в любом случае. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.

"Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет", – выразил уверенность глава государства.

Президент напомнил, что после распада Советского Союза многие ограничения и кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, созданный в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) были унаследованы Россией.

"Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что оказываемое на Россию санкционное давление носит комплексный характер и создает для страны определенные трудности, однако нет сомнений, что с возникшими проблемами удастся справиться.

"Мы так же, как преодолевали эти проблемы и трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас", – заключил Путин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Запад начал экономическую войну против РФ и пытается создать дефицит товаров в стране. В ответ на это Владимир Путин отметил, что в сложившихся обстоятельствах повышается спрос на отдельные виды товаров, однако все эти вопросы будут решены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.