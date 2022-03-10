Многие страны подобострастно принимают решения своего сюзерена – Путин

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Некоторые страны подобострастно принимают решения своего сюзерена, заявил Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ.

"Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину, и по 20 раз принимая все решения своего сюзерена", – указал глава государства.

Президент высказал мнение, что Россия не сможет существовать подобным образом.

"Рано или поздно все это должно было бы произойти, произошло сейчас", – сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что экономика РФ адаптируется к новым условиям рынка.

"Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям, и в конце концов все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета", – добавил Путин.

Ранее президент призвал Запад не сваливать на Россию вину за рост цен на энергоносители в мире. По его словам, недружественные страны призывают своих граждан потуже затянуть пояса и одеваться потеплее.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

