В Кремле прокомментировали выход России из Совета Европы

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Выход России из Совета Европы означает прекращение взаимодействия со всеми институтами организации, в том числе с Европейским судом по правам человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", – цитирует его РИА Новости.

Журналисты также поинтересовались у Пескова, на каких условиях Россия будет готова вернуться в Совет Европы. Этот вопрос представитель Кремля переадресовал МИД РФ.

Ранее, в четверг, МИД РФ опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве объяснили это тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

