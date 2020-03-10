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Политика

14:59

Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок в Конституцию

власть политика

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин во вторник после 15:00 приедет в Госдуму и выступит перед депутатами по поводу дискуссий о поправках в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов", – сказал Володин.

Москва стала лидером среди регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. Со стороны столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

Среди наиболее заметных поправок – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Всего речь идет более чем о 110 замечаниях.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66 процентов россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

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