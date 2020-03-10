Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок в Конституцию

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Владимир Путин во вторник после 15:00 приедет в Госдуму и выступит перед депутатами по поводу дискуссий о поправках в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
"Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов", – сказал Володин.
Москва стала лидером среди регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. Со стороны столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.
Среди наиболее заметных поправок – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Всего речь идет более чем о 110 замечаниях.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.
Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66 процентов россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.
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