Трамп и Макрон провели телефонный разговор

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Президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с французским коллегой Эмануэлем Макроном. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся КНДР, Сирии и ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщает ТАСС.

В ходе разговора Трамп отметил, решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия назрело и необходимо для национальной безопасности. "Оба президента обсудили альтернативные пути решения проблем Соединенных Штатов", – цитирует агентство пресс-службу Белого дома.

"Оба лидера также приветствовали намерение президента Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, для обеспечения полной денуклеризации Корейского полуострова", – говорится в официальном заявлении.

Также стороны осудили режим действия президента Сирии Башара Асада "за совершенные им зверства, включая взрыв в Восточной Гуте, а также его поддержку со стороны России и Ирана".