10 января, 13:57Общество
Путин назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний России
Фото: kremlin.ru
Многообразие культуры является одним из самых больших достояний России. Об этом заявил Владимир Путин.
"Это одно из самых больших достояний России – многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка – это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур", – цитирует президента ТАСС.
Говоря об этом, Путин вспомнил, как во времена СССР на национальных языках печатались книги и журналы. Он предложил возродить идею.
Ранее глава государства рассказал, что Россия выдвинула коллегам по СНГ несколько инициатив по культуре. В частности, страна предложила организовать музыкальный конкурс "Интервидение", создать Евразийскую академию киноискусств и учредить Евразийскую кинопремию. По словам президента, РФ ожидает положительный отклик коллег на идеи.
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