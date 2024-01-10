Путин назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний России

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Многообразие культуры является одним из самых больших достояний России. Об этом заявил Владимир Путин.

"Это одно из самых больших достояний России – многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка – это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур", – цитирует президента ТАСС.

Говоря об этом, Путин вспомнил, как во времена СССР на национальных языках печатались книги и журналы. Он предложил возродить идею.

Ранее глава государства рассказал, что Россия выдвинула коллегам по СНГ несколько инициатив по культуре. В частности, страна предложила организовать музыкальный конкурс "Интервидение", создать Евразийскую академию киноискусств и учредить Евразийскую кинопремию. По словам президента, РФ ожидает положительный отклик коллег на идеи.

