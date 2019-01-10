Медведев обозначил один из ключевых элементов в национальной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев убежден, что обеспечение независимости в цифровом пространстве является вопросом безопасности. Jб этом он заявил на совещании о развитии отечественной мобильной операционной системы, передает ТАСС.

При этом глава правительства подчеркнул, что полноценная защита цифровой системы в стране это еще не все, так как доля иностранного продукта на рынке еще велика.

Медведев напомнил присутствующим, какое важное значение в кабмине придают разработке отечественного программного продукта. "До 2024 года объем финансирования превысит 1,8 триллиона рублей, сумма очень существенная, но и задачи масштабные", – пояснил премьер.

Он также отметил, что доля программного обеспечения РФ в государственных структурах к 2024 году должна превысить 90%, а в госкомпаниях – 70%.

В конце декабря вице-премьер страны Антон Силуанов подписал директиву, согласно которой российские госкомпании должны запланировать переход преимущественно на отечественное программное обеспечение до 2021 года.