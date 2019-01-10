Шнуров ответил стихами на критику Милонова

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Шнуров ответил депутату Госдумы Виталию Милонову, раскритиковавшему творчество музыканта из-за нецензурной лексики.

У себя в Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, в котором отметил, что Милонов "богоугодным развозился спичем", но не о "нищенском существовании миллионов".

Артист назвал депутата "парламентарием от рая", иронично предположив, что отсутствие мата в песнях, видимо, "наладит житуху".

Ранее Милонов назвал творчество Шнурова "отрыжкой пивника", а исполнителей песен с нецензурной лексикой – вредителями и "убийцами Пушкина".

Таким образом депутат прокомментировал инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде.