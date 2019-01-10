Володин поддержал идею создания депутатского клуба

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В Госдуме может появиться парламентский клуб для неформального общения. С такой идеей выступил Владимир Жириновский. Его поддержал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Лидер фракции ЛДПР в ходе пленарного заседания заявил, что парламентарии 30 лет видят друг друга "только в затылок", а в Думе нет объединения, чтобы познакомиться ближе. Во всех парламентах мира подобные клубы существуют, подчеркнул Жириновский.

"Нам только важно, чтобы это были не посиделки, тем более в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение. Поэтому давайте изучим, обсудим с фракциями, потом этот формат вынесем на общее обсуждение", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Спикер также подчеркнул, что в клуб депутатов можно приглашать интересных людей. Такой формат работы особенно будет полезен для тех парламентариев, которые после пленарных заседаний не уезжают в регионы, а остаются в Москве.



С подобными инициативами Владимир Жириновский выступал еще в 2017 году. "Депутаты встречаются в неформальной обстановке. Это может быть закрытый ресторан какой-то, какой-то клубный вариант. Они просто общаются. Мы же не знаем друг друга", – цитировало политика Агентство "Москва". По его мнению, в случае "клубной формы работы хотя бы раз в месяц" депутаты будут по-другому друг друга оценивать.