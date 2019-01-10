Володин поддержал идею создания депутатского клуба

В Госдуме может появиться парламентский клуб для неформального общения. С такой идеей выступил Владимир Жириновский. Его поддержал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Лидер фракции ЛДПР в ходе пленарного заседания заявил, что парламентарии 30 лет видят друг друга "только в затылок", а в Думе нет объединения, чтобы познакомиться ближе. Во всех парламентах мира подобные клубы существуют, подчеркнул Жириновский.
"Нам только важно, чтобы это были не посиделки, тем более в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение. Поэтому давайте изучим, обсудим с фракциями, потом этот формат вынесем на общее обсуждение", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Спикер также подчеркнул, что в клуб депутатов можно приглашать интересных людей. Такой формат работы особенно будет полезен для тех парламентариев, которые после пленарных заседаний не уезжают в регионы, а остаются в Москве.
С подобными инициативами Владимир Жириновский выступал еще в 2017 году. "Депутаты встречаются в неформальной обстановке. Это может быть закрытый ресторан какой-то, какой-то клубный вариант. Они просто общаются. Мы же не знаем друг друга", – цитировало политика Агентство "Москва". По его мнению, в случае "клубной формы работы хотя бы раз в месяц" депутаты будут по-другому друг друга оценивать.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.