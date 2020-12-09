Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин связал рост цен на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Об этом сообщает ТАСС.

"Объяснение-то есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла на рост цен. По его словам, последствиями пандемии можно только назвать сокращение производства и высвобождение рабочей силы.

Ранее эксперты исследовательского холдинга "Ромир" установили, что с октября 2019 по октябрь 2020 года цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14%. Среди наиболее популярных продуктовых наименований аналитики оценивали мясо и рыбу, сыр, молоко, вареную колбасу, яйца.

