Путин заявил, что рост экономики РФ по итогам года должен составить около 3%

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Рост российской экономики по итогам года должен составить порядка 3%, отметил Владимир Путин, обращаясь к журналистам после завершения российско-казахстанских переговоров.

"У нас экономика растет. В этом году будет рост, ну не такой, конечно, как в Казахстане, где 5 с лишним процентов, но для экономики сегодняшнего дня и вообще в целом для российской экономики под 3% рост – это прилично", – цитирует его ТАСС.

Российский лидер также обратил внимание, что в настоящее время меняется сама структура экономики РФ.

"У нас прибавилось по линии энергетики, там +3%, в общей структуре роста переработка составляет 43%", – уточнил он.

Путин подчеркнул, что таких показателей еще не было в истории современной России.

Ранее президент заявил, что у России могут быть проблемы в экономике и энергетике, однако власти знают, что делать в такой ситуации.

Путин также отмечал, что в последнее время наблюдается переход мировой экономики к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяются тем, как она воспринимает эти процессы.



В структуре роста экономики РФ 43% приходится на промышленное производство – Путин