Песков рассказал, с чем связана проблема с доставкой грузов на Дальний Восток

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией коронавируса. Данную тему контролирует Владимир Путин и правительство, пишет ТАСС.

"Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, по линии правительства принимаются меры для урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что в удаленных районах Дальневосточного федерального округа (ДФО) появилась нехватка товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Это вызвано задержками в портах Приморья.