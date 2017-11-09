Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным на улице в Челябинске пиве

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как договорился в Челябинске за кружкой пива с Владимиром Путиным о проведении регулярных межрегиональных форумов.

"Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время... Мы учились, проводили испытания здесь, я с удовольствием приехал в этот грандиозный центр металлургии", – цитирует Назарбаева "Интерфакс".

Он также вспомнил, что "именно здесь в 2002 году мы договорились, что будем каждый год проводить межрегиональные форумы". "По-моему, на улице где-то пиво пили", – добавил Назарбаев.

Речь идет о встрече в 2005 году. Тогда президенты вместе с уральским полпредом Петром Латышевым и губернатором Челябинской области Петром Суминым во время прогулки зашли в летнее кафе и выпили по кружке пива.