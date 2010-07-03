Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель
Владимир Путин призвал вновь избранных глав российских регионов быть чуткими к проблемам людей.
"Самое главное – чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают, как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания", – цитирует главу государства "Интерфакс".
Президент выразил уверенность, что у новых губернаторов "достаточно опыта – и жизненного, и профессионального, чтобы эффективно исполнить свой долг". "Но без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя высокого уровня и ранга", – подчеркнул Путин.
Глава государства посоветовал руководителям регионов работать с такой же отдачей, что и в период предвыборной кампании.
8 сентября в ряде российских регионах состоялись прямые выборы высших должностных лиц субъектов РФ. В трех регионах победу одержали действующие губернаторы: Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области и Олег Кувшинников в Вологодской области.
Еще в 13 субъектах РФ губернаторами стали врио глав регионов. Александр Осипов возглавил Забайкальский край, Игорь Бабушкин – Астраханскую область, Вадим Шумков – Курганскую область, Роман Старовойт – Курскую область, Игорь Артамонов – Липецкую область, Андрей Чибис – Мурманскую область. Денис Паслер занял пост главы региона в Оренбургской области, Валерий Лимаренко – в Сахалинской области, Алексей Текслер – в Челябинской области, Александр Беглов – в Санкт-Петербурге, Радий Хабиров – в Башкортостане, Олег Хорохордин – в Республике Алтай и Бату Хасиков – в Калмыкии.
Кроме того, в трех республиках глав выбирали парламенты. Так, 8 сентября парламент Ингушетии избрал главой республики Махмуда-Али Калиматова, 3 октября на высший пост в Кабардино-Балкарии был избран Казбек Коков. А в Крыму 20 сентября переизбрали действующего главу региона Сергея Аксенова.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ. Указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Глазьев был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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