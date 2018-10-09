В ГД не поддержали идею штрафовать водителей, обрызгавших пешеходов водой из луж

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Инициативу ввести в России штраф в размере 500 рублей для водителей, которые обрызгали пешеходов водой из луж, не поддержал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

"Ни один нормальный водитель не будет окатывать пешехода из лужи. Конечно, это глупо штрафовать водителей, тем более применение такой нормы будет носить популистский характер, потому что сложно будет найти человека, который обрызгал", – цитирует Васильева Агентство "Москва".

Парламентарий уточнил, что в России обновили госстандарты, согласно которым никаких луж на дороге не должно быть, также не должно быть луж и на тротуаре.

По словам Васильева, ни водители, ни пешеходы не виноваты в том, что в городе плохие дороги. Это, как отметил парламентарий, вина администрации.

"Если кого-то из лужи окатили, то надо писать в ГИБДД, в прокуратуру, для того, чтобы администрация предприняла меры и эту яму с лужами ликвидировали. На это есть ГОСТ, есть соответствующие штрафы", – подчеркнул депутат. По его словам, большинство автомобилистов едут с низкой скоростью, чтобы не обрызгать пешеходов.

Ранее появилась информация, что депутат заксобрания Ленинградской области предложил штрафовать водителей, которые окатывают пешеходов водой из луж.

Как сообщалось ранее, столица полностью отказалась от услуг частных эвакуаторов с 25 сентября. На московских дорогах теперь работают только эвакуаторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". В АМПП действуют регламенты и инструкции, которым обязаны следовать все сотрудники. Теперь водители могут быть уверены в том, что при эвакуации их автомобиль будет в полной сохранности.

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