Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели Зиничева

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает РИА Новости.
По его словам, Кремлю "абсолютно понятны" обстоятельства трагедии.
"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное – это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", – сказал он.
Пресс-секретарь главы государства отказался уточнить, произошла ли трагедия во время учений МЧС.
Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин планирует принять участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября.
Церемония прощания состоится в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.
Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.
Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.
Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно
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