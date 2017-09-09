Кабмин упростил фермерам доступ на рынки

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Правительство России одобрило законопроект, смягчающий требования к фермерам при предоставлении им мест на рынках, сообщают "Аргументы недели".

Фермерам и садоводам на розничных рынках больше не понадобятся карточки продавца. Их личные данные предлагается включить в арендное соглашение.

"Аргументы недели" напоминают, что сейчас продавец на рынке должен носить на груди карточку с указанием фамилии, имени, отчества и наименования лица, заключившего с управляющей рынком компанией договор о предоставлении торгового места.

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