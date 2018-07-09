Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В рамках подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа идет обмен позиционными документами между российскими и американскими экспертами. Однако говорить о сближении позиций пока рано. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжаются наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения", – сказал он, передает РИА Новости.
О каких конкретно вопросах идет речь, Песков не уточнил и предложил дождаться встречи лидеров РФ и США.
Ранее представитель Кремля заявил, что само планирование предстоящей встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки – позитивный факт на фоне конфликтных отношений двух государств.
Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Уже известно, что часть общения лидеров пройдет в формате тет-а-тет.
В Кремле отмечали, что президенты планируют обсудить ряд сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии. По информации западных СМИ, речь может пойти о выводе американских войск из арабского государства.
В начале июля газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации президента США сообщала, что помощники Трампа и союзники США опасаются, что он может пойти на уступки по ряду важным вопросов на саммите с Путиным.
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