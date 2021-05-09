Нынешнему поколению посчастливилось соприкоснуться с героями войны – Захарова

19:52
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Большим счастьем является то, что современному поколению удалось застать вживую ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам посчастливилось соприкоснуться с этим поколением – пусть вскользь, пусть когда мы были детьми, пусть когда мы не понимали этого. Но мы действительно счастливое поколение. Мы их застали, мы были свидетелями людей, которые смогли преодолеть себя", – отметила Захарова.
По словам дипломата, через рассказы и фотографии необходимо сохранять память о поколении победителей.
"Я думаю, что многие из них шли (воевать) просто из какого-то колоссального чувства несправедливости и действительно для противостояния такому глобальному кошмарному злу", – заключила Захарова.
Ранее Мария Захарова поздравила россиян с Днем Победы. Дипломат отметила, что Россия будет стараться беречь память о подвиге героев Великой Отечественной войны.
Россияне почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания
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