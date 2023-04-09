Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

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Обман с Минскими соглашениями приблизил начало специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

По словам представителя Кремля, ситуация с Минскими соглашениями была "игрой в наперстки".

"И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", – заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения. Он рассказал, что в свое время сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Киев не сможет их реализовать в том формате, в каком они были приняты.

Однако, по словам замглавы МИД Украины Андрея Мельника, виновником провала Минских соглашений стала Германия. По его словам, Берлин не смог разделить собственные интересы и роль нейтрального посредника, первые одержали верх, и в итоге немцы старались не раздражать Москву, вместо того чтобы добиваться выполнения договоренностей.



Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко

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