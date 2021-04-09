В Кремле назвали эскалацию конфликта в Донбассе беспрецедентной

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Эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас достаточно беспрецедентная идет эскалация напряженности, то, что фиксируется нами", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле происходящее вызывает обеспокоенность.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция. Также страны альянса переживают из-за военной активности России у границ Украины.