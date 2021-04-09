Песков ответил на просьбу Меркель дать разъяснения по военным РФ на границе с Украиной

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Российское командование может свободно перемещать вверенные ему Вооруженные силы по всей территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель дать разъяснения по поводу размещения российских военных на границе с Украиной. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Президент дал необходимые разъяснения. Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы по территории России на наше усмотрение. Украина снова превращается в потенциально нестабильный регион. Опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры", – сказал представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе. Также российский президент сообщил канцлеру Германии о провокациях Киева на линии соприкосновения.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.