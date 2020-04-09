Песков прокомментировал использование блокатора от вирусов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему носит бейдж, блокирующий вирусы. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам представителя Кремля, сейчас такое время, в которое каждый защищается любыми методами.
При этом он затруднился ответить на вопрос об эффективности блокатора вирусов.
"Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет", – сказал Песков, добавив, что побочных эффектов не ощущал.
До этого Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов.
Ранее в Депздраве рекомендовали дезинфицировать санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи. Специалисты обратили внимание, что ремешок обычных часов накапливает множество опасных бактерий за день. То же касается и поводка питомца, с которым хозяева выходят на прогулки.
В дезинфекции нуждаются зарядное устройство для телефона и наушники, которые соприкасаются с кожей лица. Рекомендуют обрабатывать также ключи, пульт от телевизора, дверные ручки, детские игрушки и бытовые предметы.